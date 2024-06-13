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ППО Сухопутних військ знищила за тиждень майже 100 російських БпЛА

Найбільше за тиждень було знищено “Ланцетів”.

ППО Сухопутних військ знищила за тиждень майже 100 російських БпЛА
ППО Сухопутних військ знищила за тиждень майже 100 російських БпЛА
Фото: Командувач Сухопутних військ ЗСУ

ППО Сухопутних військ продовжує знищувати російські безпілотники.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

З 6 по 13 червня ППО Сухопутних військ знищила 96 засобів повітряної розвідки та нападу противника:

  • БпЛА “Shahed-131/136” – 19 од.;
  • розвідувальний БпЛА “Zala” – 20 од.;
  • розвідувальний БпЛА “Supercam” – 5 од.;
  • розвідувальний та ударний БпЛА “Ланцет” – 28 од.;
  • розвідувальний БпЛА “Орлан-10” – 17 од.;
  • ударний БпЛА "Привіт-82" – 4 од.
  • БпЛА невизначеного типу – 3 од.

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Крім того, підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів. Для цього застосовуються різноманітні засоби радіоелектронної боротьби.

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