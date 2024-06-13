ППО Сухопутних військ знищила за тиждень майже 100 російських БпЛА

ППО Сухопутних військ продовжує знищувати російські безпілотники.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ.
З 6 по 13 червня ППО Сухопутних військ знищила 96 засобів повітряної розвідки та нападу противника:
- БпЛА “Shahed-131/136” – 19 од.;
- розвідувальний БпЛА “Zala” – 20 од.;
- розвідувальний БпЛА “Supercam” – 5 од.;
- розвідувальний та ударний БпЛА “Ланцет” – 28 од.;
- розвідувальний БпЛА “Орлан-10” – 17 од.;
- ударний БпЛА "Привіт-82" – 4 од.
- БпЛА невизначеного типу – 3 од.
Крім того, підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів. Для цього застосовуються різноманітні засоби радіоелектронної боротьби.
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