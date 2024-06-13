Найбільше за тиждень було знищено “Ланцетів”.

ППО Сухопутних військ знищила за тиждень майже 100 російських БпЛА

ППО Сухопутних військ продовжує знищувати російські безпілотники.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

З 6 по 13 червня ППО Сухопутних військ знищила 96 засобів повітряної розвідки та нападу противника:

БпЛА “Shahed-131/136” – 19 од.;

розвідувальний БпЛА “Zala” – 20 од.;

розвідувальний БпЛА “Supercam” – 5 од.;

розвідувальний та ударний БпЛА “Ланцет” – 28 од.;

розвідувальний БпЛА “Орлан-10” – 17 од.;

ударний БпЛА "Привіт-82" – 4 од.

БпЛА невизначеного типу – 3 од.

Крім того, підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів. Для цього застосовуються різноманітні засоби радіоелектронної боротьби.