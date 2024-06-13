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Сили спецоперацій вперше уразили новітню станцію зв’язку росіян Р-416ГМ

По ворожій цілі завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО.

Сили спецоперацій вперше уразили новітню станцію зв’язку росіян Р-416ГМ
Р-416ГМ
Фото: скріншот

Сили спецоперацій вперше уразили новітню станцію зв’язку росіян. Про це йдеться на сторінці військового формування у “Фейсбуці”. 

Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ.

Відомо, що російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.

По ворожій цілі оператори завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО. У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. 

Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів.

Сили спецоперацій зазначають, що ця станція Р-416ГМ – перша, що уражена українськими військовими за час війни.

Нагадаємо, упродовж трьох тижнів травня оператори 3-го окремого полку Сил спецоперацій знищили чотири, тобто пів дивізіону, зенітно-ракетні комплекси "Бук" росіян.

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