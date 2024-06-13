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Сили оборони ліквідували 980 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 522 810 військових.

Сили оборони ліквідували 980 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували 980 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 522 810 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 522810 (+980) осіб 
  • танків ‒ 7928 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15208 (+21) 
  • артилерійських систем – 13770 (+34)
  • РСЗВ – 1099 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 846 (+2)
  • літаків – 359 (+0)
  • гелікоптерів – 326 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11075 (+33) 
  • крилаті ракети ‒ 2285 (+5),
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18794 (+58)
  • спеціальна техніка ‒ 2294 (+4).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, вчора кіберфахівці СБУ спільно із Силами оборони вразили ворожу РЛС «Зоопарк» вартістю $25 млн. Це досить рідкісний РЛС у російській армії. Він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем.

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