За минулу добу Сили оборони ліквідували 980 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 522 810 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 522810 (+980) осіб
- танків ‒ 7928 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15208 (+21)
- артилерійських систем – 13770 (+34)
- РСЗВ – 1099 (+0)
- засоби ППО ‒ 846 (+2)
- літаків – 359 (+0)
- гелікоптерів – 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11075 (+33)
- крилаті ракети ‒ 2285 (+5),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18794 (+58)
- спеціальна техніка ‒ 2294 (+4).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, вчора кіберфахівці СБУ спільно із Силами оборони вразили ворожу РЛС «Зоопарк» вартістю $25 млн. Це досить рідкісний РЛС у російській армії. Він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем.