Росія вже втратила в Україні 522 810 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 980 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 522 810 військових.



Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 522810 (+980) осіб

танків ‒ 7928 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 15208 (+21)

артилерійських систем – 13770 (+34)

РСЗВ – 1099 (+0)

засоби ППО ‒ 846 (+2)

літаків – 359 (+0)

гелікоптерів – 326 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11075 (+33)

крилаті ракети ‒ 2285 (+5),

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 18794 (+58)

спеціальна техніка ‒ 2294 (+4).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, вчора кіберфахівці СБУ спільно із Силами оборони вразили ворожу РЛС «Зоопарк» вартістю $25 млн. Це досить рідкісний РЛС у російській армії. Він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем.