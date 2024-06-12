Це вже 23-й такий центр в Україні.

В Київській області, у Білій Церкві, відкрився рекрутинговий центр української армії.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Центр рекрутингу розташований за адресою просп. Незалежності, 34.

Він працює з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, у п’ятницю з 8:00 до 15:45. Обідня перерва у центрі з 13:00 до 13:45.

У Центрі громадяни можуть отримати інформацію про вакансії у військових частинах та розпочати процес долучення до Сил оборони. Для цього треба звернутись до рекрутерів або за телефоном 097 776 00 72.

Центр пропонує понад 3 тис. вакансій по всій Україні. Він тісно співпрацює із 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців та підрозділами ДПСУ.

В Міноборони зазначили, що до рекрутингових центрів звернулося більше 7 тис. людей.