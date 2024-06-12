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У Білій Церкві відкрився рекрутинговий центр української армії

Це вже 23-й такий центр в Україні.

У Білій Церкві відкрився рекрутинговий центр української армії
Рекрутинговий центр Сил оборони (ілюстративне фото)
Фото: Міноборони України

В Київській області, у Білій Церкві, відкрився рекрутинговий центр української армії.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Центр рекрутингу розташований за адресою просп. Незалежності, 34. 

Він працює з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, у п’ятницю з 8:00 до 15:45. Обідня перерва у центрі з 13:00 до 13:45. 

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У Центрі громадяни можуть отримати інформацію про вакансії у військових частинах та розпочати процес долучення до Сил оборони. Для цього треба звернутись до рекрутерів або за телефоном 097 776 00 72. 

Центр пропонує понад 3 тис. вакансій по всій Україні. Він тісно співпрацює із 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців та підрозділами ДПСУ.

В Міноборони зазначили, що до рекрутингових центрів звернулося більше 7 тис. людей. 

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