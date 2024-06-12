Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)

Російські окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу Дніпропетровської області. Напередодні у місті пролунав вибух.



Станом на 18:07 кількість загиблих зросла до 8 осіб. Постраждала щонайменше 21 людина, серед травмованих – двоє дітей. Ще 4 осіб вважаються зниклими безвісти.

Фото: Ігор Клименко

Пошукова операція триває. Працівники ДСНС, Національної поліції, комунальні служби, волонтери роблять все можливе, щоб врятувати якомога більше людей. На місці події працюють кінологи з пошуковими собаками та психологи.

Фото: Ігор Клименко

Оновлення. Станом на 18:00 унаслідок удару по житловому сектору семеро загиблих та 20 поранених. Прокуратура розпочала розслідування.

Оновлення. За повідомленням президента України Володимира Зеленського, унаслідок ракетного удару росіян по Кривому Рогу на цей момент відомо про 11 поранених людей і 6 загиблих. На місці працюють усі необхідні служби.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"росіяни поцілили у житловий сектор. Попередньо, є постраждалі. Деталі уточнюємо", – зазначив він.

Повітряна тривога досі триває. Лисак застеріг жителів області не залишати безпечних місць до відбою.