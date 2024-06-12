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Сьогодні графіки відключення світла відкладуть на дві години

Ситуація в енергосистемі дозволяє почати обмеження пізніше, а завершити як планували – о 23:00. 

Сьогодні графіки відключення світла відкладуть на дві години
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Графіки відключень електроенергії сьогодні почнуться на дві години пізніше запланованого, з 17:00. Вони діятимуть до 23:00, як і було розраховано.

У ДТЕК повідомили, що ситуація в енергосистемі дозволила сьогодні відкласти обмеження електропостачання. У разі змін енергетики прокомунікують додатково. 

"Будь ласка, споживайте світло ощадливо", – закликали в ДТЕК.

  • Київська область у середу, 12 червня, має аварійні відключення світла у зв'язку з негодою. 
  • Графіки обмеження електропостачання по країні діють майже щодня у зв'язку з умисним знищенням ворогом української енергосистеми. 
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