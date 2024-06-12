Сьогодні графіки відключення світла відкладуть на дві години

Ситуація в енергосистемі дозволяє почати обмеження пізніше, а завершити як планували – о 23:00.

Графіки відключень електроенергії сьогодні почнуться на дві години пізніше запланованого, з 17:00. Вони діятимуть до 23:00, як і було розраховано.

У ДТЕК повідомили, що ситуація в енергосистемі дозволила сьогодні відкласти обмеження електропостачання. У разі змін енергетики прокомунікують додатково.

"Будь ласка, споживайте світло ощадливо", – закликали в ДТЕК.