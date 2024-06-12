Сьогодні графіки відключення світла відкладуть на дві години

Графіки відключень електроенергії сьогодні почнуться на дві години пізніше запланованого, з 17:00. Вони діятимуть до 23:00, як і було розраховано.
У ДТЕК повідомили, що ситуація в енергосистемі дозволила сьогодні відкласти обмеження електропостачання. У разі змін енергетики прокомунікують додатково.
"Будь ласка, споживайте світло ощадливо", – закликали в ДТЕК.
- Київська область у середу, 12 червня, має аварійні відключення світла у зв'язку з негодою.
- Графіки обмеження електропостачання по країні діють майже щодня у зв'язку з умисним знищенням ворогом української енергосистеми.