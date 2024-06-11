Росія знищила в Україні 80% теплової генерації та третину гідрогенерації

Росія використовує енергію яка зброю. 80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації знищені російськими ударами.

І це не межа російського терору. На цьому український президент Володимир Зеленський наголосив на конференції з відновлення у Берліні.

Він додав, що на піку минулої зими Україна потребувала генерації 18 гігават електроенергії. А цього року Росія знищила понад 9 гігават – тобто понад половину.

Для порівняння, Мюнхену потрібно до 3 ГВт, а Берліну – до двох.

"Ми мусимо поставити межу і почати енергетичне відновлення", – наголосив президент.

Він додав, що потрібно зберегти генерацію та по максимуму відновити зруйновану. Відновити її треба до зими – протягом наступних місяців. Уже цього року є можливість відновити до одного гігавата потужності.

Зеленський вважає, що своїми ударами по Україні Росія відточує практики знищення різних типів генерації енергії, зокрема газосховищ та інтерконекторів, які поєднують українську енергосистему з європейською.