Головне за ніч та ранок вівторка, 11 червня: 100 боєзіткнень, 23 знищених ворожих танки, безпекові заходи СБУ в столиці

Росія продовжила наступальні дії на Харківському напрямку, але найбільша кількість атак – на Донеччині. На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили десять атак у районі населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

На Лиманському українські воїни відбили десять атак у районах Дружелюбівки Харківської області, Невського, Серебрянського лісництва, Греківки Луганської області, Тернів, Торського Донецької області.

На Покровському захисники відбили 27 атак окупантів у районі населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Карлівка, Уманське, Євгенівка, Яснобродівка, Невельське Донецької області, де ворог намагався витіснити українські підрозділи.

Минулої доби відбулось загалом 100 бойових зіткнень. Російські терористи завдали 62 авіаційних ударів, зокрема застосувавши 95 КАБ. Російські окупанти здійснили близько 4000 обстрілів, зокрема 149 з застосування реактивних систем залпового вогню", – додав речник Генштабу.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1100 російських окупантів, 23 танки, 46 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні 520850 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, зокрема, в урядовому кварталі та на прилеглих територіях.

Заходи відбуваються за участі Управління державної охорони, Національної поліції, Військової служби правопорядку ЗСУ та Угруповання сил і засобів оборони міста Київ.

"Мета – перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів, а також посилення безпеки мешканців столиці та осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Це особливо важливо в умовах збройної агресії РФ, яка намагається дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні будь-яким способом", – зазначили в СБУ.

Силовики здійснюють огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів.

Також проводиться перевірка громадян, які перебувають на території урядового кварталу.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", – йдеться в повідомленні.

У Берліні сьогодні почнеться конференція щодо відновлення України. Гасло заходу – Єдині в обороні. Єдині в відновленні. Сильніші разом".

На сайті заходу зазначили, що основною метою URC2024 є мобілізація постійної міжнародної підтримки для відновлення, реконструкції, реформування та модернізації України.

Це включає надання екстреної допомоги для негайних потреб, реалізацію проєктів швидкого відновлення та створення привабливих умов для бізнесу для розблокування інвестицій приватного сектора в Україні, а також для активного залучення громадянського суспільства до процесу відновлення.

Докладніше – в новині.

Видання The Washington Post повідомляє, що адміністрація президента США Джо Байдена зняла чинну упродовж практично десяти років заборону на використання своєї зброї бригадою "Азов", яка входить до складу Національної Гвардії.

Журналісти стверджують, що Державний департамент Сполучених Штатів провів перевірку військового підрозділу на відповідність критеріям "закону Ліхі" – однієї з норм американського права, відповідно для якої заборонено постачати озброєння закордонним групам, які вчиняли злочини проти прав людини. Жодних ознак порушень чиновники не знайшли, тож було вирішено зняти обмеження.

Співрозмовник видання з Держдепартаменту не повідомив, коли саме було скасовано заборону. Також невідомо, чи була вже передана "Азову" американська зброя.

Окрім техніки зі США, бійці бригади отримають також змогу брати участь у тренуваннях та навчаннях, які організовує Пентагон.

Згідно з останнім соціологічним дослідженням CBS/YouGov, більше половини американців, які у листопаді голосуватимуть за Джо Байдена, зроблять це через протестні мотиви.

Як пише The Guardian, 54% електорату чинного президента зізналися, що вони просто не хочуть, щоб главою держави став Дональд Трамп. Лише 27% (у березні таких було 31%) вважають Байдена справді найкращим кандидатом. А 19% свій вибір мотивують партійними вподобаннями – вони завжди за демократів.

Що ж до табору республіканця, то 55% його прихильників не вважають статус засудженого злочинця важливим чинником у своєму виборі. А 14% взагалі кажуть, що підтримуватимуть Трампа саме через те, що він отримав вирок від суду. 8 з 10 респондентів ще й переконані, що звинувачення на адресу політика були висунуті не прокуратурою, а адміністрацією Байдена.

Загалом нині у загальнонаціональному опитуванні панує паритет: шанси обох головних кандидатів оцінюються однаково в межах статистичної похибки.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!