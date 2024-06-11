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На Херсонщині російськими обстрілами пошкоджено інфраструктурний об’єкт та будинки, 1 людина поранена

Всього під ворожими обстрілами опинились 14 населених пунктів.

На Херсонщині російськими обстрілами пошкоджено інфраструктурний об’єкт та будинки, 1 людина поранена
Фото: скріншот відео

На Херсонщині російськими обстрілами пошкоджено інфраструктурний об’єкт та будинки, повідомляє очільник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Токарівка, Тягинка, Іванівка, Садове, Михайлівка, Берислав, Веселе, Станіслав, Новотягинка, Кізомис, Антонівка, Придніпровське, Республіканець та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, навчальні заклади та автомобіль.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Також зазначимо, що на Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули, 11 отримали поранення.

Водночас на Донеччині – 1 людина загинула, 9 отримали поранення.

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