Зокрема, ворог скинув на житловий квартал у Костянтинівці «КАБ-500» – п’ятеро цивільних дістали поранення.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула, 9 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

Зі свого боку, Донецька обласна прокуратура повідомила, що 10 червня о 23:20 ворог скинув на житловий квартал у Костянтинівці «КАБ-500» – п’ятеро цивільних дістали поранення.

Засіб ураження поцілив по житловому мікрорайону, де у своїх квартирах внаслідок розбиття скла та потужної вибухової хвилі зазнали тілесних ушкоджень 5 місцевих мешканців. Чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років доставлено до лікарні. У потерпілих діагностовано черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла – усім надано кваліфіковану медичну допомогу.

Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних житлових будинків: в оселях вибиті вікна та шибки.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 11 червня.

Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Зоряне і Єлизаветівка. У Курахівській громаді пошкоджено підприємство у Новоселидівці, обстріляні Курахове, Курахівка, Гостре і Гірник. У Покровську поранено 2 людини. Пошкоджено підприємство у Галицинівці Новогродівської громади.

Краматорський район. У Лиманській громаді під вогнем Терни, Ямполівка і Зарічне. У Миколаївській громаді обстріляна промзона. У Костянтинівці поранені 5 людей, пошкоджені 16 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі і 2 інфраструктурні об'єкти.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецьку пошкоджено 4 будинки і адмінбудівлю, ще 1 будинок пошкоджено у Щербинівці.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 94 людини, у тому числі 11 дітей.

Також зазначимо, що на Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули, 11 отримали поранення.