На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули, 11 отримали поранення

Всього із 10 травня евакуювали 11 тисяч 767 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули, 11 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов.

17:35 м. Харків, Київський та Салтівський райони. Внаслідок обстрілу КАБами 1 людина загинула, 7 постраждали. Пошкоджено 35 будинків, 86 гаражів, 22 автівки.

01:19 Чугуївський р-н, Новопокровська ТГ. Внаслідок влучання у землю балістичною ракетою загинув чоловік, постраждав ще один чоловік.

18:05 смт Білий Колодязь Чугуївського району відбувся ворожий обстріл населеного пункту, внаслідок якого пошкоджено складські будівлі цивільного підприємства.

17:55 Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, смт Старий Салтів. Внаслідок обстрілу горів цивільний автомобіль. Загинула одна людина.

09:30 Харківський р-н, Дергачівська ТГ неподалік с. Дементіївка. Внаслідок обстрілу КАБ одна людина загинула, три поранено.

На Харківському напрямку відбулися чотири безуспішні атаки ворога в районах Вовчанська та Глибокого. Українські військові продовжують проводити заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів.

На Куп'янському напрямку противник намагався відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Берестове. Успіху не мав.

Синєгубов зазначає, що втрат позицій і територій не допущено.