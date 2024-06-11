На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули, 11 отримали поранення

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули, 11 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов.
17:35 м. Харків, Київський та Салтівський райони. Внаслідок обстрілу КАБами 1 людина загинула, 7 постраждали. Пошкоджено 35 будинків, 86 гаражів, 22 автівки.
01:19 Чугуївський р-н, Новопокровська ТГ. Внаслідок влучання у землю балістичною ракетою загинув чоловік, постраждав ще один чоловік.
18:05 смт Білий Колодязь Чугуївського району відбувся ворожий обстріл населеного пункту, внаслідок якого пошкоджено складські будівлі цивільного підприємства.
17:55 Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, смт Старий Салтів. Внаслідок обстрілу горів цивільний автомобіль. Загинула одна людина.
09:30 Харківський р-н, Дергачівська ТГ неподалік с. Дементіївка. Внаслідок обстрілу КАБ одна людина загинула, три поранено.
На Харківському напрямку відбулися чотири безуспішні атаки ворога в районах Вовчанська та Глибокого. Українські військові продовжують проводити заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів.
На Куп'янському напрямку противник намагався відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Берестове. Успіху не мав.
Синєгубов зазначає, що втрат позицій і територій не допущено.