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США та Польща створили Українську комунікаційну групу

Платформа допоможе нашій державі у боротьбі з ворожою пропагандою.

США та Польща створили Українську комунікаційну групу
Фото: EPA/UPG

Державний департамент США повідомив про початок роботи Української комунацікаційної групи, співзасновниками якої виступають Сполучені Штати та Польща. Базуватиметься платформа у Варшаві, а її головна мета - підтримати Україну у боротьбі проти російської агресії в інформацйному просторі.

Група об'єднає уряди, які прагнуть "координувати позиції, просувати достовірне висвітлення російського вторгнення в Україну, доносити до світу українські голоси та викривати інформацйні маніпуляції Кремля".

Вона створена для того, щоб не дати росіянам "зруйнувати світову солідарність з українським народом шляхом брехні та спотворення дійсності". Також на її основі буде вестися "чесне мовлення про рішучість та сміливість українського народу у боротьбі з російською агресією".

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