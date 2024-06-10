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На півночі РФ горить черговий російський корабель

На кораблі загорівся один з двигунів, вироблених у Миколаєві.

На півночі РФ горить черговий російський корабель
Російський великий протичовновий корабль "Адмірал Левченко"
Фото: Дмитро Плетенчук

У Баренцовому морі виникла пожежа на російському великому протичовновому кораблі "Адмірал Левченко".

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він додав, що триває боротьба за живучість корабля.

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“Так буває, коли "свєрхдєржава" отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. 10 років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала”, - розповів Плетенчук.

Речник ВМС зауважив, що на кораблі перебуває кілька сотень екіпажу. 

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