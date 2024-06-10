На півночі РФ горить черговий російський корабель

У Баренцовому морі виникла пожежа на російському великому протичовновому кораблі "Адмірал Левченко".
Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Він додав, що триває боротьба за живучість корабля.
“Так буває, коли "свєрхдєржава" отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. 10 років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала”, - розповів Плетенчук.
Речник ВМС зауважив, що на кораблі перебуває кілька сотень екіпажу.
- 19 травня у тимчасово окупованому Севастополі Сили оборони уразили російський ракетоносій "Циклон". Корабель був новим і не встиг закінчити випробування. Повідомлялося, що "Циклон" був останнім ракетоносієм у Криму.