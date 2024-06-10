Росіяни вдарили ракетою по Миколаївщині

Ввечері 10 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаївській області.
Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України.
“Ворог продовжує тактику точкових ударів”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що внаслідок удару руйнувань зазнало нежитлове приміщення.
Також виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.
Попередньо, минулося без постраждалих.
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Росіяни скинули три авіабомби на Харків, семеро людей постраждали.
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