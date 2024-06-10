Росіяни вдарили ракетою по Миколаївщині

Росіяни скинули три авіабомби на Харків, семеро людей постраждали.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України.

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