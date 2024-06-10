В Україні скасували графіки відключення світла, – ДТЕК
В Україні скасували графіки відключення світла, – ДТЕК
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили ракетою по Миколаївщині

Внаслідок удару руйнувань зазнало нежитлове приміщення.

Росіяни вдарили ракетою по Миколаївщині
Пожежу, яка виникла внаслідок удару, ліквідували (ілюстративне фото)
Фото: Дніпропетровська ОВА

Ввечері 10 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаївській області.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України.

“Ворог продовжує тактику точкових ударів”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що внаслідок удару руйнувань зазнало нежитлове приміщення.

Підписуйтесь на наш Google News

Також виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. 

Попередньо, минулося без постраждалих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies