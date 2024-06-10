Росіяни скинули чотири авіабомби на село в Запорізькій області

"Чотири російських КАБи знищили кілька будинків та прибудинкові споруди. Троє мешканців отримали осколкові поранення. Лікарі надають їм допомогу", — зазначив Федоров.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У Запорізькій області унаслідок скидання чотирьох КАБів російськими військовими по селу Цвіткове постраждали троє людей.

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