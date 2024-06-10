Росіяни скинули чотири авіабомби на село в Запорізькій області

У Запорізькій області унаслідок скидання чотирьох КАБів російськими військовими по селу Цвіткове постраждали троє людей.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Унаслідок обстрілу авіабомбами по селу Цвіткове Запорізької області троє людей поранені.
"Чотири російських КАБи знищили кілька будинків та прибудинкові споруди. Троє мешканців отримали осколкові поранення. Лікарі надають їм допомогу", — зазначив Федоров.
- Росіяни скинули три авіабомби на Харків, семеро людей постраждали.