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У ВМС України спростували інформацію про ураження російського корабля в Азовському морі

Наразі в акваторії Азовського моря перебувають три великі десантні та три малі ракетні кораблі росіян "Буян-М".

У ВМС України спростували інформацію про ураження російського корабля в Азовському морі
Дмитро Плетенчук
Фото: скріншот

Інформація про те, що Сили оборони України 8 червня уразили російський десантний корабель в акваторії Азовського моря, не відповідає дійсності.

Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"На жаль, станом на зараз це новини з майбутнього, і це обов’язково станеться. Але інформація про ураження одного з них поки що не відповідає дійсності", - сказав Плетенчук.

За його словами, наразі в акваторії Азовського моря перебувають три великі десантні та три малі ракетні кораблі росіян "Буян-М".

Після ураження ЗСУ десятків російських кораблів, Росія залучила до патрулювання Чорного моря підводні субмарини. Наразі у Азово-Чорноморському регіоні чотири субмарини, три з яких – носії крилатих ракет.

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