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Під час атаки Херсона отримала пораненя 102-річна жінка

Патрульні приїхали на допомогу, і окупанти завдали повторного удару.

Під час атаки Херсона отримала пораненя 102-річна жінка
Наслідки авіаудару по Бериславу Херсонської області, фото ілюстративне
Фото: Олександр Прокурін

Через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждала 102-річна жінка. Патрульні, які приїхали на допомогу, потрапили під повторний удар ворога.

Про це повідомив начальник Хесронської ОВА Олександр Прокудін та МВС.

Ворожий удар прийшовся по житловому будинку.  102-річна жінка, яка постраждала від атаки, перебуває у лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями тулуба й кінцівок. 

Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості. Їй надається необхідна меддопомога.

Як повідомили у МВС, після ворожої атаки по Херсону патрульні негайно вирушили на допомогу. Тоді окупанти здійснили повторний удар. 

Унаслідок дронової атаки росіян по бригаді медиків  в Білозерській громаді Херсонщини постраждали водій та фельдшер.

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