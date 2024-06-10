Під час атаки Херсона отримала пораненя 102-річна жінка

Через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждала 102-річна жінка. Патрульні, які приїхали на допомогу, потрапили під повторний удар ворога.
Про це повідомив начальник Хесронської ОВА Олександр Прокудін та МВС.
Ворожий удар прийшовся по житловому будинку. 102-річна жінка, яка постраждала від атаки, перебуває у лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями тулуба й кінцівок.
Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості. Їй надається необхідна меддопомога.
Як повідомили у МВС, після ворожої атаки по Херсону патрульні негайно вирушили на допомогу. Тоді окупанти здійснили повторний удар.
Унаслідок дронової атаки росіян по бригаді медиків в Білозерській громаді Херсонщини постраждали водій та фельдшер.