Російський прапор, який диверсанти повісили на будівлі у Рижівці на Сумщині, був замінований

Російський прапор, який напередодні ворожа ДРГ повісила на будівлі у селі Рижівка Сумської області, був замінований.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.
"Вчора, на одній з будівель у Рижівці, нібито з’явився російський прапор. Мало того, що там з’явилась ця ганчірка, цей прапор був замінований. ЗСУ розуміли, що могла бути смертельна провокація від російських диверсантів", – зазначиає речник.
Сили оборони розмінували прапор агресора завдяки дронам та технологіям.
"Більше у Рижівці російської ганчірки немає. Рижівка повністю контрольована Україною. Інформація про те, що у Рижівки заходили якісь підрозділи російський військ – не відповідають дійсності, тривають перевірки", – заявив речник.
- Учора голова Білопільської громади Юрій Зарко у коментарі Суспільному заперечив наявність російських військ у Рижівці. Заяву про захоплення села зробив чеченський президент, її підхопили прокремлівські медіа.
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- Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що активність російських ДРГ на Сумщині помітно зменшилася.
- Напередодні Кадиров заявив, що військові полку "Ахмат" захопили село Рижівка у Сумській області поблизу кордону з російською Курською областю. Кадиров написав у своєму телеграмі ввечері 9 червня, що даного результату «вдалося досягнути всього за три дні» і оприлюднив відео нібито із населеного пункту.