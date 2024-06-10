Російський прапор, який диверсанти повісили на будівлі у Рижівці на Сумщині, був замінований

Російський прапор, який напередодні ворожа ДРГ повісила на будівлі у селі Рижівка Сумської області, був замінований.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"Вчора, на одній з будівель у Рижівці, нібито з’явився російський прапор. Мало того, що там з’явилась ця ганчірка, цей прапор був замінований. ЗСУ розуміли, що могла бути смертельна провокація від російських диверсантів", – зазначиає речник.

Сили оборони розмінували прапор агресора завдяки дронам та технологіям.

"Більше у Рижівці російської ганчірки немає. Рижівка повністю контрольована Україною. Інформація про те, що у Рижівки заходили якісь підрозділи російський військ – не відповідають дійсності, тривають перевірки", – заявив речник.