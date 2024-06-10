"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
В Україні скасували графіки відключення світла, – ДТЕК
В Україні скасували графіки відключення світла, – ДТЕК
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
ГоловнаСуспільствоВійна

Російський прапор, який диверсанти повісили на будівлі у Рижівці на Сумщині, був замінований

Село Рижівка Сумської області повністю під контролем українських сил.

Російський прапор, який диверсанти повісили на будівлі у Рижівці на Сумщині, був замінований
Фото: АрміяInform

Російський прапор, який напередодні ворожа ДРГ повісила на будівлі у селі Рижівка Сумської області, був замінований.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"Вчора, на одній з будівель у Рижівці, нібито з’явився російський прапор. Мало того, що там з’явилась ця ганчірка, цей прапор був замінований. ЗСУ розуміли, що могла бути смертельна провокація від російських диверсантів", – зазначиає речник.

Сили оборони розмінували прапор агресора завдяки дронам та технологіям.

"Більше у Рижівці російської ганчірки немає. Рижівка повністю контрольована Україною. Інформація про те, що у Рижівки заходили якісь підрозділи російський військ – не відповідають дійсності, тривають перевірки", – заявив речник.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies