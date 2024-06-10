ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
В Україні скасували графіки відключення світла, – ДТЕК
В Україні скасували графіки відключення світла, – ДТЕК
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

​19-річний одесит готував ракетний удар РФ по військових навчальних закладах і шпиталях у Житомирі та Одесі

За вказівкою окупантів він щодня обходив локації, щоб з’ясувати, чи є там українські військовослужбовці.

​19-річний одесит готував ракетний удар РФ по військових навчальних закладах і шпиталях у Житомирі та Одесі
Затрималий 19-річний одесит
Фото: СБУ

Затримали 19-річного одесита, який готував ракетний удар РФ по військових навчальних закладах і шпиталях у Житомирі та Одесі.

Про це йдеться у повідомленні СБУ. 

Щоб отримати розвіддані про установи, російська спецслужба залучила свого агента – 19-річного мешканця Одеси. Молодик шукав швидкого заробітку в інтернеті і потрапив у поле зору ФСБ.

Найбільше ворога цікавила інформація про вищі військові навчальні заклади на території Одещини та Житомирщини: в якому режимі вони працюють, чи було передислоковано особовий склад тощо.

Також окупанти намагалися розвідати місця базування шпиталів та інших медустанов, де проходять лікування воїни Сил оборони. За вказівкою окупантів зрадник щодня обходив декілька локацій в обласному центрі, щоб з’ясувати, чи є там українські військовослужбовці.

Перебуваючи поблизу "потрібного" об’єкту, інформатор спостерігав за його периметром та контрольно-пропускними пунктами, а також робив відповідні фотознімки.

Про всі отримані відомості агент месенджером звітував своєму російському куратору.

Всі дані зрадник передавав куратору із ФСБ
Фото: СБУ
Всі дані зрадник передавав куратору із ФСБ

Згодом фсб «відрядила» свого агента до Житомирщини, де він продовжив шпигувати за відпрацьованим алгоритмом.У разі підтвердження координат потенційних цілей, окупанти планували здійснити по них ракетно-дронові удари.

СБУ затримала зрадника, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкту в Житомирі.

Також Служба безпеки вжила комплексних заходів, щоб убезпечити місця базування українських захисників.

За даними слідства, фігурант перебував на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником управління фсб по Москві та Московській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

За кожне виконане завдання він обіцяв своєму агенту грошову винагороду. Кошти мали надходити на банківську картку інформатора.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

15 років за гратами відсидить 74-річний агент Кремля, який готував ракетний удар по Миколаївській ТЕЦ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies