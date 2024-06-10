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​Екснардеп Святаш отримав 12 років ув'язнення за заклики до зміни кордонів України та шахрайство на 2,2 млрд гривень

Він переховується на території РФ.

​Екснардеп Святаш отримав 12 років ув'язнення за заклики до зміни кордонів України та шахрайство на 2,2 млрд гривень
Дмитро Святаш
Фото: СБУ

Суд визнав винним і засудив до 12 років позбавлення волі колишнього народного депутата Дмитра Святаша за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна і шахрайство на 2,2 млрд грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури суд визнав винним народного депутата України IV-VIII скликань. Йому призначено покарання - 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Імені екснардепа не називають, але, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Святаша.

За інформацією прокуратури, колишній депутат протягом 2022 року розміщував на своїй сторінці у фейсбуці дописи з наративами про відсутність збройної агресії проти України, законність окупації території, а також заклики до жителів тимчасово окупованих території співпрацювати з ворогом.

Крім того, протягом 2008-2014 років колишній нардеп, будучи бенефіціаром групи підприємств, організував неповернення понад $50 млн раніше отриманого кредиту. Як забезпечення можливості повернення кредитних коштів фігурант передав у заставу банку близько 200 об'єктів нерухомості та корпоративні права.

Після настання терміну повернення коштів він використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб'єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з-під обтяжень. Унаслідок таких дій компанії, яка викупила борги банку, було завдано збитків на 2,2 млрд грн.

  • У серпні минулого року Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно Святаша. У 2019 році у зв’язку з оголошенням у розшук обвинувачений почав переховуватися на території РФ.
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