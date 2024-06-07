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СБУ затримала депутатку з Хмельниччини, яку підозрюють у роботі на ФСБ

Слідство встановило, що вона також завербувала своїх сина і доньку. Ворожі агенти намагалися виявити пункти базування мобільних вогневих груп ППО і зосередження особового складу ЗСУ.

СБУ затримала депутатку з Хмельниччини, яку підозрюють у роботі на ФСБ
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала агентурну групу ФСБ, яка діяла на Хмельниччині. До складу ворожого осередку входила депутатка місцевої ради та двоє її дітей: 42-річний син і донька, якій виповнилося 37 років. Про це повідомляє СБУ. 

За вказівкою російської спецслужби агенти намагалися виявити пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють регіон. Також ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу, військової техніки та складів з озброєнням ЗСУ.

Щоб отримати розвіддані, ворожі агенти під виглядом сімейних поїздок об’їжджали територію області на власному авто. Під час таких поїздок посадовиця приховано фотографувала «потрібні» об’єкти, а син в цей час робив відповідні позначки на картах Google.

Здобуту інформацію депутатка-зрадниця узагальнювала, а потім у формі агентурного «звіту» направляла месенджером своєму куратору з ФСБ. За виконання ворожих завдань агентурна група отримувала від окупантів грошову винагороду, яка надходила на банківську картку доньки посадовиці.

Служба безпеки викрила ворожих поплічників ще на початковому етапі їхньої розвідактивності та покроково задокументувала злочинні дії. Завдяки цьому всіх трьох агентів ФСБ було затримано «на гарячому», коли вони шпигували за вогневими групами протиповітряної оборони.

За даними слідства, в поле зору російської спецслужби депутатка потрапила на початку цього року через свою прокремлівську активність в «Однокласниках». Після вербування жінка залучила до злочинної діяльності своїх сина і доньку.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше на Харківщині затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві за позиціями українських військ. Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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