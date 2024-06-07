У Хмельницькій області ППО знищила 11 ворожих цілей

В ніч на 7 червня у Хмельницькій області протиповітряна оборона знищила 11 ворожих цілей.
Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Сьогодні вночі ворог знову здійснив масовану атаку на Україну. В межах нашої області сили ППО знищили 11 ворожих цілей", – написав Тюрін у телеграмі.
Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна наразі не надходило.
- Вночі російська армія завдала масованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом ворог задіяв п'ять крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА "Shahed-131/136".
- В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях