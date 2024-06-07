У Хмельницькій області ППО знищила 11 ворожих цілей

Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило.

В ніч на 7 червня у Хмельницькій області протиповітряна оборона знищила 11 ворожих цілей.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі ворог знову здійснив масовану атаку на Україну. В межах нашої області сили ППО знищили 11 ворожих цілей", – написав Тюрін у телеграмі.

Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна наразі не надходило.