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У Хмельницькій області ППО знищила 11 ворожих цілей

Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило.

У Хмельницькій області ППО знищила 11 ворожих цілей
Мобільна вогнева група ЗСУ
Фото: Генштаб

В ніч на 7 червня у Хмельницькій області протиповітряна оборона знищила 11 ворожих цілей.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі ворог знову здійснив масовану атаку на Україну. В межах нашої області сили ППО  знищили 11 ворожих цілей", – написав Тюрін у телеграмі.

Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна наразі не надходило.

  • Вночі російська армія завдала масованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом ворог задіяв п'ять крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА "Shahed-131/136". 
  • В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях
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