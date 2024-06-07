Через атаки окупантів на Харківщині пошкоджені пошта, СТО та база відпочинку

За добу двоє осіб отримали поранення через вибухові пристрої.

Через російські обстріли Харківщини пошкоджені будинки, відділення Укрпошти, СТО, база відпочинку. Двоє осіб отримали поранення через детонування вибухових пристроїв.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі, о 02:06 у с. Лизогубівка Харківського району внаслідок потрапляння "шахеда" в землю пошкоджено дах будинку, скління вікон, дві господарчі споруди.

в землю пошкоджено дах будинку, скління вікон, дві господарчі споруди. О 00:40 в м.Чугуїв через потрапляння БПЛА в землю пошкоджено автомобіль, паркан, водопровідну трубу, вікна дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків, амбулаторію, магазин, відділення Укрпошти, приміщення СТО.

в землю пошкоджено автомобіль, паркан, водопровідну трубу, вікна дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків, амбулаторію, магазин, відділення Укрпошти, приміщення СТО. Перед цим, о 00:30 в смт Малинівка Чугуївського району окупанти атакували БПЛА та С-300 територію бази відпочинку. Пошкоджені будинки та майно.

Пошкоджені будинки та майно. Біля 15:50 в с. Білий Колодязь Чугуївського району КАБ влучив на відкритій території, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

О 11:20 с. Томахівка Чугуївського району окупанти атакували КАБом . Зруйновані будівлі приватного господарства.

. Зруйновані будівлі приватного господарства. Близько 11:00 у с. Нова Гнилиця Чугуївського району трактор наїхав на міну «пелюстка». Водій отримав поранення та був доставлений до медзакладу.

«пелюстка». Водій отримав поранення та був доставлений до медзакладу. О 08:50 в м. Ізюм на території міського цвинтаря під час копання ями для поховання чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої, госпіталізований.

На Харківському напрямку російський агресор активних наступальних дій не проводив, намагається витіснити наші підрозділи, завдаючи інтенсивного вогневого впливу. Ситуація контрольована.

На Купʼянському напрямку російські окупанти протягом дня намагаються просунутися до наших позицій в районах Дружелюбівки та Петропавлівки. Три атаки противника відбито Силами оборони.

Росія уночі атакувала критичну інфраструктуру в різних регіонах. ППО збила всі ракети і 48 "шахедів" у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.