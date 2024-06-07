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Добова кількість зіткнень знизилася, ворог не наступав на Харківському напрямку. На трьох інших кількість зіткнень зросла

Ворог учора провів більше атак на Покровському, Времівському, Лиманському напрямках.

Добова кількість зіткнень знизилася, ворог не наступав на Харківському напрямку. На трьох інших кількість зіткнень зросла
Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни минулої доби не проводили наступальних дій на Харківському напрямку. Але продовжували здійснювати вогневий вплив по всій лінії зіткнення з застосуванням артилерії та авіації.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки в районі Дружелюбівки та Петропавлівки Харківської області, Мясожарівки Луганської області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника в районах Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів Донецької області", – сказав він.

На Сіверському напрямку українська армія відбила п'ять атак у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Білогорівка, Виїмка.

На Краматорському захисники зупинили п'ять спроб противника прорвати оборону в районі Калинівки, Іванівського та Кліщіївки.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 36 атак окупантів у районі населених пунктів Прогрес, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Яснобродівка, Калинове Донецької області. 

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка, де росіяни десять разів намагалися прорвати оборону.

"На Времівському напрямку противник здійснив дев'ять безуспішних спроб прорвати оборону українських військ у напрямку населених пунктів Старомайорське, Урожайне Донецької області, Новодарівка Запорізької області", – йдеться у повідомленні.

На Оріхівському напрямку було чотири зіткнення у районі Малої Токмачки і Роботиного Запорізької області.

На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби противник здійснив шість атак на позиції Сил оборони України на цьому напрямку.

Загалом за добу відбулося 90 бойових зіткнень, ворог завдав одного ракетного і 75 авіаударів, зокрема із застосуванням двох ракет і 80 КАБів, провів понад 2500 обстрілів, зокрема 93 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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