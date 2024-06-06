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На усіх напрямках учора було 111 бойових зіткнень, в Донецькій області – найбільше

Однак росіяни не припиняють наступу в Харківській області. 

На усіх напрямках учора було 111 бойових зіткнень, в Донецькій області – найбільше
108-ма окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ
Фото: 108-ма окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни продовжують наступальні дії. Загалом тут відбулося п'ять бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районі населених пунктів Липці і Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку захисники відбили 13 атак ворога в районі Синьківки, Чернещини, Дружелюбівки, Степової Новоселівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили сім атак в районі Невського та Серебрянського лісництва Луганської області. 

На Сіверському захисники відбили десять атак у районі населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Роздолівка.

"На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 13 спроб російських військ прорвати оборону в районах Калинівки, Нового, Іванівського, Верхньокам'янки, Алебастрового, Андріївки та Кліщіївки Донецької області", – сказав речник.

На Торецькому ворог здійснив дві безуспішні спроби прорвати оборону в районі населеного пункту Біла Гора.

На Покровському захисники відбили 32 атаки окупантів у районі населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Птиче, Прогрес, Євгенівка, Уманське, Яснобродівка та Невельське Донецької області. Росіяни за підтримки авіації намагалися витіснити захисників.

На Курахівському захисники продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка і Парасковіївка, де росіяни десять разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському було сім безуспішних спроб прорвати українську оборону в напрямку населених пунктів Старомайорське та Урожайне Донецької області. 

На Оріхівському відбулося вісім зіткнень у районі Малих Щербаків, Малої Токмачки і Роботиного.

"На Придніпровському російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра", – додав речник, вказавши, що за добу тут було чотири атаки на позиції Сил оборони.

Загалом протягом доби було 111 бойових зіткнень, ворог завдав одного ракетного і 44 авіаудари, зокрема з 47 КАБами, здійснив понад 3000 обстрілів, серед них – 131 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

  • Добою раніше кількість бойових зіткнень була майже така сама – 110. Однак учора ворог приблизно на тисячу знизив кількість обстрілів. При цьому кількість ударів із РСЗВ, навпаки, зросла. 
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