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Втрати російської армії за добу склали 1300 осіб та 22 танки

Всього Сили оборони знищили близько 515 000 окупантів від початку вторгнення. 

Втрати російської армії за добу склали 1300 осіб та 22 танки
Фото ілюстративне
Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Протягом доби Сили оборони знищили 1300 окупантів, 48 артилерійських систем та 40 бойових броньованих машин.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.24 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 515 000 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 7828 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15076 (+40) од,
  • артилерійських систем –  13433 (+48) од,
  • РСЗВ – 1095 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 831 (+1) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10846 (+41),
  • крилаті ракети ‒ 2270 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18360 (+63) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2230 (+7).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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