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Вперше за декілька років до української станції “Вернадський” завітав імператорський пінгвін

Востаннє такий птах біля “Вернадського” гостював у грудні 2020 року.

Вперше за декілька років до української станції “Вернадський” завітав імператорський пінгвін
Імператорський пінгвін
Фото: Національний антарктичний науковий центр

До українських полярників на станцію “Вернадський” завітав імператорський пінгвін. Особливо він вподобав місце біля геомагнітної обсерваторії. Востаннє такий птах біля “Вернадського” фіксувався в грудні 2020 року.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Українські біологи зазначили, що імператорський пінгвін ще зовсім молодий, адже має сіре забарвлення на деяких частинах голови.

Імператорські пінгвіни не гніздують в районі “Вернадського”, оскільки обирають холодніші території - найближча їхня колонія розташована за понад 300 км від української станції.

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Імператорський пінгвін унікальний тим, що заходить до кількасот кілометрів вглиб Антарктиди, та розмножується антарктичною зимою, коли темно й дуже холодно. 

Це найбільші пінгвіни на планеті, їхній зріст може сягати 120 см, а вага – 50 кг.

Національний антарктичний науковий центр нагадав, що Росія та Китай заблокували рішення про надання імператорським пінгвінам статусу охоронюваного виду.

Імператорський пінгвін
Фото: Національний антарктичний науковий центр
Імператорський пінгвін

Імператорський пінгвін
Фото: Національний антарктичний науковий центр
Імператорський пінгвін

Імператорський пінгвін
Фото: Національний антарктичний науковий центр
Імператорський пінгвін

Імператорський пінгвін
Фото: Національний антарктичний науковий центр
Імператорський пінгвін

Імператорський пінгвін
Фото: Національний антарктичний науковий центр
Імператорський пінгвін

  • 2 квітня на станції "Академік Вернадський" розпочала роботу 29-та експедиція.

  • 18 квітня українські полярники 28-ої антарктичної експедиції після року перебування на станції "Академік Вернадський" повернулися додому.

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