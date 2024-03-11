В Антарктику вирушила 29-та Українська антарктична експедиція

В цій експедиції працюватиме 4 жінки, раніше стільки полярниць було лише у другій УАЕ 1997-1998 років.

Сьогодні, 11 березня, з Києва на станцію “Академік Вернадський” вирушила 29-та Українська антарктична експедиція (УАЕ). На полярників чекає тривалий шлях: автобусом – до Польщі, літаками – до Чилі, а з порту Пунта-Аренас нашим криголамом “Ноосфера” – до Антарктики.

Про це повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

Нова команда має змінити на станції “Академік Вернадський” зимівників з 28-ї УАЕ. Вони відпрацювали там майже рік.

“Це вже третя ротація зимівників, яку ми проводимо за час повномасштабної війни. Знаходити професіоналів для річних експедицій дедалі складніше, адже багато полярників чи ідеальних кандидатів – на фронті. Уже маємо кілька випадків, коли під час добору потенційні зимівники ставали військовослужбовцями”, – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

У складі 29-ї УАЕ 14 учасників та учасниць, які були відібрані на відкритому конкурсі. Серед них 9 вчених (по 3 біологи, метеорологи та геофізики) та 5 представників команди життєзабезпечення (лікар, кухар, сисадмін, системний механік, дизеліст-електрик).

В цій експедиції працюватиме 4 жінки, раніше стільки полярниць було лише у другій УАЕ 1997-1998 років. Одна з учасниць, геофізикиня Анна Соіна, вирушила вже в другу свою зимівлю, перша була в 25-й УАЕ 2020-2021. У першу для них експедицію їдуть біологиня Тетяна Баглай, метеорологиня Валентина Гарбарчук, лікарка Іванна Котурбаш.

Хоча у команді більшість новачків, десятеро, керуватиме ними один з найдосвідченіших полярників України, геофізик Юрій Отруба. Для нього це буде восьма зимівля.

29-та УАЕ виконуватиме дослідження за трьома основними напрямами – біологія, геофізика, метеорологія, а також забезпечуватиме роботу станції “Академік Вернадський”.