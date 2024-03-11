Сапери ДСНС знищили фугасні авіабомби, знайдені на Рівненщині

Жителі с. Тараканів Дубенського району Рівненської області виявили дві авіабомби під час проведення земляних робіт.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Сапери ДСНС додатково обстежили територію і знайшли ще 5 авіабомб. Це були ФАБ-100 радянського виробництва.

Боєприпаси перебували у бойовому стані, їх знищили у спеціально відведеному місці.

ДСНС нагадала, що у випадку знаходження будь-яких підозрілих предметів не слід їх переміщати, а тим паче самостійно знешкоджувати. Треба негайно відійти на безпечну відстань та телефонуйте 101.