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Сапери ДСНС знищили фугасні авіабомби, знайдені на Рівненщині

Боєприпаси перебували у бойовому стані.

Сапери ДСНС знищили фугасні авіабомби, знайдені на Рівненщині
Сапери ДСНС знищили на Рівненщині фугасні авіабомби
Фото: Пресслужба ДСНС

Жителі с. Тараканів Дубенського району Рівненської області виявили дві авіабомби під час проведення земляних робіт. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС

Сапери ДСНС додатково обстежили територію і знайшли ще 5 авіабомб. Це були ФАБ-100 радянського виробництва. 

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Боєприпаси перебували у бойовому стані, їх знищили у спеціально відведеному місці.

ДСНС нагадала, що у випадку знаходження будь-яких підозрілих предметів не слід їх переміщати, а тим паче самостійно знешкоджувати. Треба негайно відійти на безпечну відстань та телефонуйте 101.

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