На Черкащині під час виконання службових обов’язків загинув рятувальник

Чоловік ліквідовував пожежу, коли на нього здійснило наїзд авто.

На Черкащині у лікарні помер рятувальник Бігун Сергій Володимирович, який отримав тяжкі травми в ДТП під час виконання службових обовʼязків.

Про це повідомили у ДСНС України.

"У родині ДСНС болюча втрата. На Черкащині помер рятувальник Бігун Сергій Володимирович, який отримав тяжкі травми в ДТП під час виконання службових обовʼязків", – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що 9 березня у складі чергового караулу чоловік працював на ліквідації загорання сухостою на узбіччі дороги у м. Звенигородка.

За даними поліції, у цей час водійка автомобіля Honda Accord здійснила наїзд на рятувальника й притиснула його до пожежного автомобіля.

"У важкому стані надзвичайника було доставлено до лікарні. На жаль, травми виявилися несумісними з життям", – повідомили у ДСНС.

Народився Сергій Бігун 4 жовтня 1983 року. У Службі порятунку на посаді старшого водія пропрацював 12 років.

Вічна пам'ять.