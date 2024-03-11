У Ватикані пояснили слова Папи Римського: Франциск закликає до переговорів
У Ватикані пояснили слова Папи Римського: Франциск закликає до переговорів
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна
Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Черкащині під час виконання службових обов’язків загинув рятувальник

Чоловік ліквідовував пожежу, коли на нього здійснило наїзд авто. 

На Черкащині під час виконання службових обов’язків загинув рятувальник
Загиблий рятувальник Бігун Сергій
Фото: ДСНС України

На Черкащині у лікарні помер рятувальник Бігун Сергій Володимирович, який отримав тяжкі травми в ДТП під час виконання службових обовʼязків.

Про це повідомили у ДСНС України.

"У родині ДСНС болюча втрата. На Черкащині помер рятувальник Бігун Сергій Володимирович, який отримав тяжкі травми в ДТП під час виконання службових обовʼязків", – йдеться у повідомленні. 

Зазначають, що 9 березня у складі чергового караулу чоловік працював на ліквідації загорання сухостою на узбіччі дороги у м. Звенигородка.

За даними поліції, у цей час водійка автомобіля Honda Accord здійснила наїзд на рятувальника й притиснула його до пожежного автомобіля.

"У важкому стані надзвичайника було доставлено до лікарні. На жаль, травми виявилися несумісними з життям", – повідомили у ДСНС.

Народився Сергій Бігун 4 жовтня 1983 року. У Службі порятунку на посаді старшого водія пропрацював 12 років. 

Вічна пам'ять.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies