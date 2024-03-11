Жінка як мінімум вісім разів передала дані про розташування військових частин, блокпостів, засобів Повітряних Сил і ППО у регіоні.

У Гайсині на Вінничині затримали ворожу агентку. Жінка виявилася дружиною колишнього функціонера Партії регіонів, який до 2015 року очолював місцеву райраду. Зрадниця збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію Росії.

Про це йдеться у повідомленнях СБУ та Офісу генпрокурора.

Зазначається, що зловмисниця ще у 2023 вийшла на зв’язок та почала співпрацювати з представником країни-агресора.

"Бажаючи припинення існування України як держави і захоплення її територій, жінка добровільно збирала відомості про дислокацію, чисельність, озброєння й маршрути пересування українських військових підрозділів на території Гайсинського району та Вінниччини", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Зокрема, із липня по жовтень 2023 підозрювана щонайменше вісім разів передала російському кураторові дані про розташування військових частин, блокпостів, засобів Повітряних Сил і ППО у регіоні. Ці дані ворог використовував для нанесення ударів.

Фото: СБУ Зрадниця підтримувала агресію РФ

За вказівкою російської спецслужби воназ бойовими літаками та гелікоптерами ЗСУ, а також з’ясувати наявність ППО поблизу авіаційних об’єктів.

Також зловмисниця цікавилась геолокаціями медзакладів, де лікуються українські захисники, та розвідувала маршрути руху військових ешелонів.

"Крім того, з 2022 року вона публічно вела активну проросійську пропагандистську діяльність у забороненій в Україні соцмережі Однокласники. Регулярно поширювала на широку аудиторію матеріали із закликами до агресивної війни, захоплення в Україні державної влади, а також висловлювала підтримку військовим рф та «кадирівцям»", – зазначили у Офісі генпрокурора.

Фото: Офіс Генпрокурора Зрадниця підтримувала агресію РФ

Фото: Офіс Генпрокурора Зрадниця підтримувала агресію РФ

Спецслужби своєчасно викрили російську агентку, а потім "покроково" задокументували її злочинну діяльність і затримали.

Завдяки цьому вдалося запобігти ворожим ударам по стратегічній інфраструктурі на території області. Під час обшуків у помешканні затриманої вилучили мобільні телефони та планшет, які вона використовувала для комунікації з ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ст. 436 (розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене повторно).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.