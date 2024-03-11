У Гайсині на Вінничині затримали ворожу агентку. Жінка виявилася дружиною колишнього функціонера Партії регіонів, який до 2015 року очолював місцеву райраду. Зрадниця збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію Росії.
Про це йдеться у повідомленнях СБУ та Офісу генпрокурора.
Зазначається, що зловмисниця ще у 2023 вийшла на зв’язок та почала співпрацювати з представником країни-агресора.
"Бажаючи припинення існування України як держави і захоплення її територій, жінка добровільно збирала відомості про дислокацію, чисельність, озброєння й маршрути пересування українських військових підрозділів на території Гайсинського району та Вінниччини", – йдеться у повідомленні прокуратури.
Зокрема, із липня по жовтень 2023 підозрювана щонайменше вісім разів передала російському кураторові дані про розташування військових частин, блокпостів, засобів Повітряних Сил і ППО у регіоні. Ці дані ворог використовував для нанесення ударів.
Також зловмисниця цікавилась геолокаціями медзакладів, де лікуються українські захисники, та розвідувала маршрути руху військових ешелонів.
"Крім того, з 2022 року вона публічно вела активну проросійську пропагандистську діяльність у забороненій в Україні соцмережі Однокласники. Регулярно поширювала на широку аудиторію матеріали із закликами до агресивної війни, захоплення в Україні державної влади, а також висловлювала підтримку військовим рф та «кадирівцям»", – зазначили у Офісі генпрокурора.
Спецслужби своєчасно викрили російську агентку, а потім "покроково" задокументували її злочинну діяльність і затримали.
Завдяки цьому вдалося запобігти ворожим ударам по стратегічній інфраструктурі на території області. Під час обшуків у помешканні затриманої вилучили мобільні телефони та планшет, які вона використовувала для комунікації з ФСБ.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади);
- ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
- ст. 436 (розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене повторно).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
- Нещодавно у Одесі затримали зрадницю, яка допомагала ворогу готувати новий ракетний удар по місту. Окупанти доручили своїй поплічниці виявити локації протиповітряних комплексів на території міста. Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення за держзраду.
- У Дніпрі затримали зрадника, який допомагав росіянам "обходити" українську ППО. Насамперед чоловік намагався виявити позиції радіолокаційних комплексів ЗСУ та та логістичні маршрути Сил оборони на території регіону.
- Також за держзраду судитимуть екснардепа Мураєва. Також його звинувачують у інформаційно-підривній діяльності проти України.