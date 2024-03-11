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У Харкові через атаку "шахедів" пошкоджені будинки, готель та об’єкт інфраструктури

Протягом доби Росія завдала ударів по 15 населених пунктах області.

У Харкові через атаку "шахедів" пошкоджені будинки, готель та об’єкт інфраструктури
Наслідки обстрілів Харківщини
Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок нічної атаки "шахедами" у Харкові зазнали пошкоджень будинки, будівля готелю, об‘єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Також через удари пошкоджені 2 приватні автомобілі. Минулося без постраждалих. 

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура.

"01:00 ворог обстріляв Харків безпілотниками типу «Шахед». Внаслідок ворожого обстрілу зазнали пошкоджень 2 багатоквартирні будинки, будівля готелю, об‘єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Також пошкоджені 2 приватні автомобілі. Без постраждалих", – йдеться у повідомленні. 

У прокуратурі додали, що ворожі безпілотники влучили на територію Слобідського району м. Харкова.  Правоохоронці вилучили уламки трьох БПЛА.

Крім того, протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Уди, Стрілеча, Стариця та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Великий Бурлук, Вовчанськ. 

Сьогодні, о 02:40, у м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджені 2 приватні будинки та 6 господарчих споруд. Без постраждалих.

Вчора о 12:20 внаслідок повторного обстрілу м. Вовчанськ горів приватний житловий будинок. Постраждалих немає.Перед тим, об 11:30 російська армія обстрілала Вовчанськ КАБами. Пошкоджені приватні будинки. Без постраждалих.

Наслідки обстрілів Харківської області, 11.03.24
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілів Харківської області, 11.03.24
Наслідки обстрілів Харківської області, 11.03.24
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілів Харківської області, 11.03.24

Мінометного обстрілу зазнав о 10:30 год населений пункт Огірцеве Чугуївського району. В результаті зруйновано приватний будинок, сарай, гараж. Без постраждалих.

У ОВА зазначили, що протягом минулої доби ворог наступальних дій не вів. 

За добу на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 3,65 га території, знищили 157 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.

Також вдалося евакуювати 8 дітей з родинами."На сьогодні евакуйовано із двох громад 50 дітей: Вільхуватської – 19; Великобурлуцькій – 31", – додали в ОВА. 

  • Також армія РФ завдала 225 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області за добу.  Зруйновані будинки та об’єкти інфраструктури. Люди не постраждали. 
  • Російська армія уночі знову атакувала Одеську область. Ворог випустив ударні безпілотники. Частину з них збили, але є влучання. Бойова робота тривала півтори години, повідомили в Силах оборони півдня. Ударні БпЛА Shahed заходили з акваторії Чорного моря і маневрували між житловими і промисловими кварталами, щоб ускладнити роботу ППО.
  • Одна людина зазнала поранень унаслідок ударів РФ по Херсонській області. Ворог пошкодив одну багатоповерхівку, вісім приватних будинків та авто. 
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