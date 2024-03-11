Армія РФ завдала 225 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області за добу

Російська армія завдала по Запорізькій області 225 ударів по дев'яти містах та селах впродовж доби. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Рашисти гатили з авіації по Оріхову, Новоандріївці, Роботиному й П'ятихатках, здійснили три обстріли з ракетних систем залпового вогню Роботиного, а також атакували 43 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Малинівку та Роботине.
175 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки, Омельника, Малинівки та Роботиного.
- Російська армія уночі знову атакувала Одеську область. Ворог випустив ударні безпілотники. Частину з них збили, але є влучання. Бойова робота тривала півтори години, повідомили в Силах оборони півдня. Ударні БпЛА Shahed заходили з акваторії Чорного моря і маневрували між житловими і промисловими кварталами, щоб ускладнити роботу ППО.
- Одна людина зазнала поранень унаслідок ударів РФ по Херсонській області. Ворог пошкодив одну багатоповерхівку, вісім приватних будинків та авто.