Армія РФ завдала 225 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області за добу

Зруйновані будинки та об’єкти інфраструктури. Люди не постраждали.

Російська армія завдала по Запорізькій області 225 ударів по дев'яти містах та селах впродовж доби. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Рашисти гатили з авіації по Оріхову, Новоандріївці, Роботиному й П'ятихатках, здійснили три обстріли з ракетних систем залпового вогню Роботиного, а також атакували 43 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Малинівку та Роботине.

175 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки, Омельника, Малинівки та Роботиного.