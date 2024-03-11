За добу українські військові ліквідували 920 окупантів

ЗСУ знищили 33 російських артсистем і вісім танків.

Від початку повномасштабного вторгнення армія Росії втратила близько 424 980 окупантів з особового складу.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 424980 (+920)

танків ‒ 6739 (+8),

бойових броньованих машин ‒ 12874 (+24)

артилерійських систем – 10499 (+33)

РСЗВ – 1016 (+1)

засоби ППО ‒ 711 (+2)

літаків – 347 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8141 (+59)

крилаті ракети ‒ 1919 (+0)

кораблі/катери ‒ 26 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 13826 (+74)

спеціальна техніка ‒ 1686 (+14).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.