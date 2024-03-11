За добу українські військові ліквідували 920 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення армія Росії втратила близько 424 980 окупантів з особового складу.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 424980 (+920)
- танків ‒ 6739 (+8),
- бойових броньованих машин ‒ 12874 (+24)
- артилерійських систем – 10499 (+33)
- РСЗВ – 1016 (+1)
- засоби ППО ‒ 711 (+2)
- літаків – 347 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8141 (+59)
- крилаті ракети ‒ 1919 (+0)
- кораблі/катери ‒ 26 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13826 (+74)
- спеціальна техніка ‒ 1686 (+14).
Дані уточнюються.
- Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітному ракетному комплексу противника.
- Також підрозділами ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 2 станціях радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони противника.