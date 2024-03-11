Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
У Ватикані пояснили слова Папи Римського: Франциск закликає до переговорів
У Ватикані пояснили слова Папи Римського: Франциск закликає до переговорів
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна
Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна
Росія використовує під час обстрілів авіабомби нового зразка, — Лиховій
Росія використовує під час обстрілів авіабомби нового зразка, — Лиховій
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу українські військові ліквідували 920 окупантів

ЗСУ знищили 33 російських артсистем і вісім танків.

За добу українські військові ліквідували 920 окупантів
Фото: скрин відео

Від початку повномасштабного вторгнення армія Росії втратила близько 424 980 окупантів з особового складу.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 424980 (+920)
  • танків ‒ 6739 (+8),
  • бойових броньованих машин ‒ 12874 (+24)
  • артилерійських систем – 10499 (+33)
  • РСЗВ – 1016 (+1)
  • засоби ППО ‒ 711 (+2)
  • літаків – 347 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8141 (+59)
  • крилаті ракети ‒ 1919 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 26 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13826 (+74)
  • спеціальна техніка ‒ 1686 (+14).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

  • Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітному ракетному комплексу противника.
  • Також підрозділами ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 2 станціях радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони противника.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies