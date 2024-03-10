Від початку березня РФ застосувала проти України вже 175 "шахедів"

Від 1 березня Росія застосувала проти України вже 175 "шахедів".

Про це у вечірньому відеозверненні 10 березня повідомив Володимир Зеленський.

"Тільки за одну ніч на цю неділю їм вдалося збити 35 «шахедів». Загалом від початку березня російські терористи застосували проти України вже 175 таких убивчих дронів. На щастя, 151 із них були збиті нашими воїнами", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що не всі ворожі дрони вдалося збити, є влучання і жертви. Він наголосив, що "будемо й надалі нарощувати наші вогневі можливості, українську ППО".

"Більше систем ППО та інших засобів ураження російської авіації означає ближчий мир. Я дякую кожному у світі, хто нам із цим допомагає. Буде в Україні більше ППО – дуже активно над цим працюємо", - сказав Президент.