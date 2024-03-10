8 березня у небі над Донеччиною загинув пілот-винищувач майор Андрій Ткаченко.
Про це повідомив військовий, пластун Юрій Юзич.
За словами Юзича, Ткаченко був одним із кращих вихованців "Пласту".
"З юнацтва належав до гуртка «Орлани» 61-го куреня в Самбірському Пласті. Пройшов чудовий пластовий вишкіл здобувши ступінь пластуна-розвідувача, що включало багато пластових таборів, змагів та вишколів. Серед іншого - національний пластовий летунський табір «Чота Крилатих»", - розповів військовий.
У 2008 році Андрій Ткаченко став курсантом Національного Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Перші самостійні польоти на літаку Л-39 здійснив у жовтні 2009 року. Був досвідченим у стрибках із парашутом.
Військову службу проходив в Івано-Франківську, в Харкові, відтак знову повернувся в Івано-Франківськ. З початком війни у 2014 році виконував бойові завдання під час АТО і ООС.
Після повномасштабного вторгнення РФ місцем виконання бойових завдань для пілота-винищувача став схід і південь України.
"Поховання відбудеться в Івано-Франківську, де загиблий проживав зі сім’єю", - додав Юзич.