Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
​Попередник, старість, Україна, мільярдери й аборти. Про що президент Байден говорив у Конгресі
​Попередник, старість, Україна, мільярдери й аборти. Про що президент Байден говорив у Конгресі
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
Німеччина поставила ультиматум "Роснафті" щодо заводу біля Берліна
Німеччина поставила ультиматум "Роснафті" щодо заводу біля Берліна
Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна
Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна
CNN: США готувалися до ядерного удару РФ по Україні
CNN: США готувалися до ядерного удару РФ по Україні
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
У посольстві США попереджають про "неминучий" напад на Москву з боку "екстремістів"
У посольстві США попереджають про "неминучий" напад на Москву з боку "екстремістів"
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині загинув пластун, пілот-винищувач Андрій Ткаченко

Трагедія сталася 8 березня під час виконання бойового завдання.

На Донеччині загинув пластун, пілот-винищувач Андрій Ткаченко
Фото: Макс Требухов

8 березня у небі над Донеччиною загинув пілот-винищувач майор Андрій Ткаченко. 

Про це повідомив військовий, пластун Юрій Юзич.

За словами Юзича, Ткаченко був одним із кращих вихованців "Пласту". 

пілот-винищувач майор Андрій Ткаченко
Фото: Facebook/Юрій Юзич
пілот-винищувач майор Андрій Ткаченко

"З юнацтва належав до гуртка «Орлани» 61-го куреня в Самбірському Пласті. Пройшов чудовий пластовий вишкіл здобувши ступінь пластуна-розвідувача, що включало багато пластових таборів, змагів та вишколів. Серед іншого - національний пластовий летунський табір «Чота Крилатих»", - розповів військовий.

У 2008 році Андрій Ткаченко став курсантом Національного Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Перші самостійні польоти на літаку Л-39 здійснив у жовтні 2009 року. Був досвідченим у стрибках із парашутом. 

Військову службу проходив в Івано-Франківську, в Харкові, відтак знову повернувся в Івано-Франківськ. З початком війни у 2014 році виконував бойові завдання під час АТО і ООС. 

Після повномасштабного вторгнення РФ місцем виконання бойових завдань для пілота-винищувача став схід і південь України. 

"Поховання відбудеться в Івано-Франківську, де загиблий проживав зі сім’єю", - додав Юзич.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies