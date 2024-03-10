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На окупованих територіях ворог агітує у дитсадках

Людям обіцяють суттєві поліпшення для них та дітей у разі “правильного вибору”. 

На окупованих територіях ворог агітує у дитсадках

На окупованих територіях України агітатори виступають у дитячих садках, повідомили у Центрі національного спротиву.

Агітатори агітують доросли йти на “вибори” й обіцяють суттєві поліпшення для них та дітей у разі “правильного вибору”. 

Ворог також проводить роботу з дітьми, яким розповідають про їх “батьківщину – Росію” й пропаганду про Україну. 

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Крім цього, в дитсадках є “випускні альбоми” в мілітаристичній тематиці присвячені “СВО”.

  • Чергові вибори президента Росії відбудеться 17 березня 2024 року. Володимир Путін вп'яте балотуватиметься на посаду. 7 жовтня лідеру окупантів виповнився 71 рік.
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