На окупованих територіях ворог агітує у дитсадках

Людям обіцяють суттєві поліпшення для них та дітей у разі “правильного вибору”.

На окупованих територіях України агітатори виступають у дитячих садках, повідомили у Центрі національного спротиву.

Агітатори агітують доросли йти на “вибори” й обіцяють суттєві поліпшення для них та дітей у разі “правильного вибору”.

Ворог також проводить роботу з дітьми, яким розповідають про їх “батьківщину – Росію” й пропаганду про Україну.

Крім цього, в дитсадках є “випускні альбоми” в мілітаристичній тематиці присвячені “СВО”.