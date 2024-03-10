З'явились супутникові знімки наслідків удару безпілотниками по авіазаводу у Таганрозі

З'явились супутникові знімки таганрозького авіаційного заводу, який вчора було атаковано безпілотниками.

Аналітики з Frontelligence Insight опублікували в мережі "Х" якісний супутниковий знімок російського авіазаводу "ТАНТК им. Бериева" в Таганрозі, де, ймовірно, знаходився на ремонті літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 "ВКС" РФ, пише Defense Express.

Відомо, що підприємство використовувалось для ремонту спецлітаків на базі Ту-95 та Ил-76. Крім того, як зазначають експерти, один з літаків А-50 на знімках за 8-9 березня відсутній на території заводу.

Водночас на знімках за 29 лютого він там був присутній. Невідомо, куди подівся літак, але у випадку якщо він був переміщений до ангара, є вірогідність, що він був пошкоджений.

The Frontelligence Insight conducted a visual analysis of satellite imagery to assess the impact of a Ukrainian UAV attack on an aircraft repair facility in Taganrog, The imagery indeed validates the damage sustained by the facility.



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На кадрах, які були зроблені вдень 9 березня, можна побачити пошкодження одного з ангарів. Якщо А-50 дійсно на момент атаки перебував у ньому, то якраз приблизно у східній частині будівлі.

У ніч на 9 березня російсий авіазовод у Таганрозі атакували українські безпілотники. Внаслідок атаки виникла пожежа.