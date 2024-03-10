Британська розвідка: українські фортифікації зменшать здатність РФ просуватися вперед

Сили оборони України почали прискорили будівництво оборонних позицій на кількох ділянках фронту, що зменшить здатність Росії просуватися вперед.

Про це ідеться у звіті розвідки Міноборони Британії.

За інформацією розвідки, до оборонних позицій наших воїнів входять протитанкові рови, "зуби дракона", піхотні окопи, мінні поля та опорні пункти.

Розширення оборонних ліній зменшить здатність російських військ просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках поточних наступальних операцій.

У розвідці додають, що створення основних оборонних позицій свідчить про виснажливий характер війни, у зв'язку з чим "будь-яка спроба прориву з високою ймовірністю супроводжуватиметься великими втратами".

У Запорізькій області триває зведення фортифікаційних споруд, серед яких протитанкові рови, "зуби дракона", шляхи сполучення, вогневі позиції та укриття.