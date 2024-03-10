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Борис Джонсон намагається відмовити президента Венесуели від підтримки Росії, − ЗМІ

Джонсон і Мадуро нібито зустрілися у Каракасі.

Борис Джонсон намагається відмовити президента Венесуели від підтримки Росії, − ЗМІ
Ніколас Мадуро і Володимир Путін у Москві. Вересень, 2019 року
Фото: EPA/UPG

Колишній міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Венесуели Ніколас Мадуро таємно зустрілися у Каракасі.

Про це пише Укрінформ з посиланням на The Sunday Times.

Видання інформує, що Джонсон прибув до столиці Венесуели у приватному літаку, яким вилетів на відпочинок до Домініканської Республіки разом із сім'єю. 

У  Каракасі британський експрем’єр пробув менш як добу.

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Деталі зустрічі Джонсона та Мадуро не відомі. Однак головним питанням, як пише газета, була війна України з Росією. 

Йдеться, що Борис Джонсон стурбований близькими відносинами Росії та Венесуели й намагається відмовити Мадуро допомагати Путіну. Йдеться, зокрема, про можливість передачі венесуельської зброї та військової техніки Росії.

Видання додає, що Лондон не визнає легітимності Ніколаса Мадуро як президента, проте Борис Джонсон під час свого прем’єрства послідовно виступав за нормалізацією відносин з Венесуелою.

  • У вересні 2019 року Путін запевнив Мадуро в підтримці з боку Москви і пообіцяв йому подальшу допомогу в боротьбі за владу між урядом й опозицією .
  • Голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко вважає, що Третя світова війна уже розпочалася, але в гібридному форматі. На його думку, до ворожого табору, зокрема, належить і Венесуела.
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