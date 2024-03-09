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У двох великих містах Німеччини наступного тижня страйкуватимуть бортпровідники Lufthansa

Щойно закінчився страйк наземного персоналу Lufthansa, як було оголошено страйк бортпровідників. Він пройде 12 березня у Франкфурті та 13 березня у Мюнхені.

У двох великих містах Німеччини наступного тижня страйкуватимуть бортпровідники Lufthansa
Попереджувальний страйк наземного персоналу Lufthansa в міжнародному аеропорту у Франкфурті-на-Майні, 7 березня 2024
Фото: EPA/UPG

Німецька профспілка Ufo закликала близько 19 тисяч бортпровідників авіакомпанії Lufthansa та її регіональної "дочки" Lufthansa Cityline взяти участь у новому страйку, повідомляє DW. 

Страйк пройде з 4:00 до 23:00 у вівторок, 12 березня, на рейсах з Франкфурта-на-Майні і в той же час у середу, 13 березня, – з Мюнхена, оголосила профспілку бортпровідників увечері у суботу, 9 березня.

Декількома днями раніше на підтримку проведення протестної акції проголосували понад 96 відсотків стюардів і стюардес Lufthansa і Lufthansa Cityline.

Профспілка вимагає для 18 тисяч бортпровідників Lufthansa та майже однієї тисячі співробітників Cityline підвищення зарплати у межах тарифної угоди терміном на 18 місяців. Профспілка також вимагає збільшення розмірів надбавок та виплати одноразової компенсації за інфляцію у розмірі трьох тисяч євро.

Про новий страйк було оголошено того ж дня, коли після дводенного попереджувального страйку вийшов на роботу наземний персонал Lufthansa. В результаті страйку у четвер та п'ятницю, 7 та 8 березня, було скасовано близько тисячі рейсів.

Однак, незважаючи на завершення акції протесту, у суботу на табло вильотів в аеропортах у Франкфурті-на-Майні та Мюнхені все ще висвічувалася інформація про відміну та затримку рейсів, передає агентство dpa. Представник Lufthansa повідомив, що така ситуація викликана наслідками страйку, робота поступово відновлюватиметься протягом дня.

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