США відбили у Червоному морі масштабну атаку хуситів

Сполучені Штати відбили у Червоному морі масштабну дронову атаку з боку єменських бойовиків-хуситів.
Про це повідомило Центральне командування (CENTCOM) США.
"Уранці підтримувані Іраном терористи-хусити здійснили широкомасштабну атаку безпілотними літальними апаратами (БПЛА) в Червоному морі та Аденській затоці", – йдеться у повідомленні.
US and Coalition Defeat Houthi Attack in Red Sea Area— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 9, 2024
Between 4 a.m. and 6:30 a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists conducted a large-scale uncrewed aerial vehicle (UAV) attack into the Red Sea and Gulf of Aden. CENTCOM and coalition forces identified the one-way… pic.twitter.com/PJag5PYUfZ
Сили США та союзники ідентифікували атаку БПЛА та визначили, що вони становлять безпосередню загрозу для торгових суден, ВМС США й коаліційних кораблів в регіоні.
За інформацією CENTCOM, кораблі та літаки ВМС США разом з кількома суднами й літаками коаліції збили 15 БПЛА.
"Ці дії спрямовані на захист свободи судноплавства та підвищення рівня безпеки в міжнародних водах", – йдеться у повідомленні.
- З листопада єменські хсити неодноразово атакували кораблі в Червоному морі та навколишніх водах через війну Ізраїлю та ХАМАС. Серед цих суден було принаймні одне з вантажем, що прямував до Ірану, головного благодійника хуситів, і корабель допомоги, який пізніше прямував на територію, контрольовану хуситами.
- Попри удари США і союзників, повстанці-хусити залишаються здатними здійснювати значні атаки. Серед них напад у лютому на вантажне британське судно Rubymar, що перевозило добрива, яке затонуло в суботу після дрейфу протягом кількох днів, і збиття американського безпілотника вартістю десятки мільйонів доларів.
- Американський есмінець збив безпілотники та ракету, запущену єменськими повстанцями-хуситами в його бік у Червоному морі.
- Корабель ВМС Італії в суботу, 2 березня, збив безпілотник, який летів на нього в Червоному морі. Також хусити використовують для атак ракети.