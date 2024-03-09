США відбили у Червоному морі масштабну атаку хуситів

Єменські хусити на гелікоптері захоплюють корабель у Червоному морі.

Сполучені Штати відбили у Червоному морі масштабну дронову атаку з боку єменських бойовиків-хуситів.

Про це повідомило Центральне командування (CENTCOM) США.

"Уранці підтримувані Іраном терористи-хусити здійснили широкомасштабну атаку безпілотними літальними апаратами (БПЛА) в Червоному морі та Аденській затоці", – йдеться у повідомленні.

US and Coalition Defeat Houthi Attack in Red Sea Area



Between 4 a.m. and 6:30 a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists conducted a large-scale uncrewed aerial vehicle (UAV) attack into the Red Sea and Gulf of Aden. CENTCOM and coalition forces identified the one-way… pic.twitter.com/PJag5PYUfZ — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 9, 2024

Сили США та союзники ідентифікували атаку БПЛА та визначили, що вони становлять безпосередню загрозу для торгових суден, ВМС США й коаліційних кораблів в регіоні.

За інформацією CENTCOM, кораблі та літаки ВМС США разом з кількома суднами й літаками коаліції збили 15 БПЛА.

"Ці дії спрямовані на захист свободи судноплавства та підвищення рівня безпеки в міжнародних водах", – йдеться у повідомленні.