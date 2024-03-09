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США відбили у Червоному морі масштабну атаку хуситів

ВМС США разом з кількома суднами й літаками коаліції збили 15 БПЛА.

США відбили у Червоному морі масштабну атаку хуситів
Єменські хусити на гелікоптері захоплюють корабель у Червоному морі.
Фото: twitter

Сполучені Штати відбили у Червоному морі масштабну дронову атаку з боку єменських бойовиків-хуситів.

Про це повідомило Центральне командування (CENTCOM) США.

"Уранці підтримувані Іраном терористи-хусити здійснили широкомасштабну атаку безпілотними літальними апаратами (БПЛА) в Червоному морі та Аденській затоці", – йдеться у повідомленні.

Сили США та союзники ідентифікували атаку БПЛА та визначили, що вони становлять безпосередню загрозу для торгових суден, ВМС США й коаліційних кораблів в регіоні.

За інформацією CENTCOM, кораблі та літаки ВМС США разом з кількома суднами й літаками коаліції збили 15 БПЛА.

"Ці дії спрямовані на захист свободи судноплавства та підвищення рівня безпеки в міжнародних водах", – йдеться у повідомленні.

  • З листопада єменські хсити неодноразово атакували кораблі в Червоному морі та навколишніх водах через війну Ізраїлю та ХАМАС. Серед цих суден було принаймні одне з вантажем, що прямував до Ірану, головного благодійника хуситів, і корабель допомоги, який пізніше прямував на територію, контрольовану хуситами.
  • Попри удари США і союзників, повстанці-хусити залишаються здатними здійснювати значні атаки. Серед них напад у лютому на вантажне британське судно Rubymar, що перевозило добрива, яке затонуло в суботу після дрейфу протягом кількох днів, і збиття американського безпілотника вартістю десятки мільйонів доларів.
  • Американський есмінець збив безпілотники та ракету, запущену єменськими повстанцями-хуситами в його бік у Червоному морі.
  • Корабель ВМС Італії в суботу, 2 березня, збив безпілотник, який летів на нього в Червоному морі. Також хусити використовують для атак ракети.
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