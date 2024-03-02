Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Законопроєкт про Україну можуть винести на голосування Конгресу без згоди спікера
Законопроєкт про Україну можуть винести на голосування Конгресу без згоди спікера
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Чи отримає томос Православна церква в Північній Македонії? І до чого тут Україна?
Чи отримає томос Православна церква в Північній Македонії? І до чого тут Україна?
Країна ветеранів. Якою має бути ветеранська політика в Україні?
Країна ветеранів. Якою має бути ветеранська політика в Україні?
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
ГоловнаСвіт

У Червоному морі затонув корабель, який атакували хусити, — AP

Це перше судно, яке затонуло внаслідок конфлікту.

У Червоному морі затонув корабель, який атакували хусити, — AP
затонуле судно
Фото: EPA/UPG

Раніше атакований єменськими повстанцями-хуситами корабель затонув у Червоному морі. Це перше судно, повністю знищене після ударів бойовиків, пише Associated Press.

Судно Rubymar направлялося на північ після атаки 18 лютого в Баб-ель-Мандебській протоці, яка є ключовим водним шляхом, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою.

Міжнародно визнаний уряд Ємену, а також військовий чиновник, на умовах анонімності, підтвердили, що судно справді затонуло.

За інформацією уряду Ємену, судно Rubymar затонуло пізно ввечері 1 березня, коли у Червоному морі була штормова погода. Судно залишалося покинутим протягом 12 днів після нападу. Його планували відбуксирувати до безпечного порту.

Хусити не відразу визнали факт знищення корабля і стверджували, що судно затонуло майже миттєво після нападу, 

Американські військові називали екологічною катастрофою пошкодження британського судна Rubymar, яке перевозило понад 40 тисяч тонн добрив. 

Rubymar, під прапором Белізу, був завантажений 22 тисячами тон сульфоамофосу, отримав пошкодження корпусу в районі головного двигуна та вже забруднив навколишні води витоками мазуту. 

Єменські хусити посилили напади на комерційні судноплавні судна в Червоному морі − одному з найважливіших судноплавних шляхів у світі вздовж торговельного шляху Суецького каналу, через який контейнеровози з Азії та танкери з Аравії прямують до Європи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies