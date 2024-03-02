У Червоному морі затонув корабель, який атакували хусити, — AP

Раніше атакований єменськими повстанцями-хуситами корабель затонув у Червоному морі. Це перше судно, повністю знищене після ударів бойовиків, пише Associated Press.

Судно Rubymar направлялося на північ після атаки 18 лютого в Баб-ель-Мандебській протоці, яка є ключовим водним шляхом, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою.

Міжнародно визнаний уряд Ємену, а також військовий чиновник, на умовах анонімності, підтвердили, що судно справді затонуло.

За інформацією уряду Ємену, судно Rubymar затонуло пізно ввечері 1 березня, коли у Червоному морі була штормова погода. Судно залишалося покинутим протягом 12 днів після нападу. Його планували відбуксирувати до безпечного порту.

Хусити не відразу визнали факт знищення корабля і стверджували, що судно затонуло майже миттєво після нападу,

Американські військові називали екологічною катастрофою пошкодження британського судна Rubymar, яке перевозило понад 40 тисяч тонн добрив.

Rubymar, під прапором Белізу, був завантажений 22 тисячами тон сульфоамофосу, отримав пошкодження корпусу в районі головного двигуна та вже забруднив навколишні води витоками мазуту.

Єменські хусити посилили напади на комерційні судноплавні судна в Червоному морі − одному з найважливіших судноплавних шляхів у світі вздовж торговельного шляху Суецького каналу, через який контейнеровози з Азії та танкери з Аравії прямують до Європи.