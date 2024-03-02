Законопроєкт про Україну можуть винести на голосування Конгресу без згоди спікера
Законопроєкт про Україну можуть винести на голосування Конгресу без згоди спікера
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Країна ветеранів. Якою має бути ветеранська політика в Україні?
Країна ветеранів. Якою має бути ветеранська політика в Україні?
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Чи отримає томос Православна церква в Північній Македонії? І до чого тут Україна?
Чи отримає томос Православна церква в Північній Македонії? І до чого тут Україна?
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
ГоловнаСвіт

Нідерланди замінять чотири великі кораблі свого флоту

Амстердам виділить мільярди євро на оновлення, перше нове судно має запрацювати до 2036 року.

Нідерланди замінять чотири великі кораблі свого флоту
Фото: EPA/UPG

Нідерланди виділили кілька мільярдів євро на заміну більшості своїх великих надводних кораблів протягом наступних 15 років.

Про це пише Bloomberg з посиланням на повідомлення Міноборони країни.

Амстердам має чотири фрегати протиповітряної оборони та кораблі управління, термін служби яких закінчиться протягом наступних десяти років. Також планується оновити зенітно-ракетне озброєння кораблів.

До проєкту заміни фрегатів хочуть залучити нідерландські морські підприємства, зокрема Damen Naval і Thales Nederland. 

Очікується, що перше нове судно запрацює до 2036 року, а інші − протягом наступних п’яти років.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Окрім того, за кілька тижнів мають оголосити результати багатомільярдного тендеру на заміну підводних човнів.

  • Уряд Нідерландів збільшив свій оборонний бюджет після вторгнення Росії до України. Наприкінці минулого року країна інвестувала 1,7% свого валового внутрішнього продукту на оборону порівняно з 1,15% у 2014 році. Очікується, що з 2024-го витрати будуть близькими до мети Організації Північноатлантичного договору − 2% ВВП. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies