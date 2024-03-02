Нідерланди замінять чотири великі кораблі свого флоту

Амстердам виділить мільярди євро на оновлення, перше нове судно має запрацювати до 2036 року.

Нідерланди виділили кілька мільярдів євро на заміну більшості своїх великих надводних кораблів протягом наступних 15 років.

Про це пише Bloomberg з посиланням на повідомлення Міноборони країни.

Амстердам має чотири фрегати протиповітряної оборони та кораблі управління, термін служби яких закінчиться протягом наступних десяти років. Також планується оновити зенітно-ракетне озброєння кораблів.

До проєкту заміни фрегатів хочуть залучити нідерландські морські підприємства, зокрема Damen Naval і Thales Nederland.

Очікується, що перше нове судно запрацює до 2036 року, а інші − протягом наступних п’яти років.

Окрім того, за кілька тижнів мають оголосити результати багатомільярдного тендеру на заміну підводних човнів.