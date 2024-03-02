Нідерланди замінять чотири великі кораблі свого флоту

Нідерланди виділили кілька мільярдів євро на заміну більшості своїх великих надводних кораблів протягом наступних 15 років.
Про це пише Bloomberg з посиланням на повідомлення Міноборони країни.
Амстердам має чотири фрегати протиповітряної оборони та кораблі управління, термін служби яких закінчиться протягом наступних десяти років. Також планується оновити зенітно-ракетне озброєння кораблів.
До проєкту заміни фрегатів хочуть залучити нідерландські морські підприємства, зокрема Damen Naval і Thales Nederland.
Очікується, що перше нове судно запрацює до 2036 року, а інші − протягом наступних п’яти років.
Окрім того, за кілька тижнів мають оголосити результати багатомільярдного тендеру на заміну підводних човнів.
- Уряд Нідерландів збільшив свій оборонний бюджет після вторгнення Росії до України. Наприкінці минулого року країна інвестувала 1,7% свого валового внутрішнього продукту на оборону порівняно з 1,15% у 2014 році. Очікується, що з 2024-го витрати будуть близькими до мети Організації Північноатлантичного договору − 2% ВВП.