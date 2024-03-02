Німецькі винищувачі перехопили літаки РФ біля територіальних вод Латвії

Німецькі винищувачі вилетіли з латвійської військової бази "Ліелварде" для перехоплення російських літаків поблизу територіальних вод Латвії.
Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
Це перший випадок, коли німецькі винищувачі Eurofighter з "Ліелварде" вирушили на таку місію,
"Німецькі винищувачі авіабази Eurofighter вперше вирушили на перехоплення двох російських військових літаків поблизу територіальних вод Латвії", — ідеться у повідомленні глави МЗС Латвії.
Gaisa telpas patrulēšana @NATO darbojas pilnā spēkā un Sabiedrotie spēj reaģēt nekavējoties. Šodien no @gaisa_speki aviācijas bāzes Vācijas iznīcinātāji Eurofighter pirmo reizi devās pārtvert divus Krievijas militāros lidaparātus Latvijas teritoriālo ūdeņu tuvumā.… pic.twitter.com/WiMasve9iu— Andris Spruds (@AndrisSpruds) March 1, 2024