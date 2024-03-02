Німецькі винищувачі перехопили літаки РФ біля територіальних вод Латвії

Це перший випадок, коли винищувачі НАТО перехоплюють літаки РФ біля Латвії.

Німецькі винищувачі вилетіли з латвійської військової бази "Ліелварде" для перехоплення російських літаків поблизу територіальних вод Латвії.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Це перший випадок, коли німецькі винищувачі Eurofighter з "Ліелварде" вирушили на таку місію,

"Німецькі винищувачі авіабази Eurofighter вперше вирушили на перехоплення двох російських військових літаків поблизу територіальних вод Латвії", — ідеться у повідомленні глави МЗС Латвії.