Фінляндія повинна мати реальні сили ядерного стримування, - президент Фінляндії Стубб

Новий президент Фінляндії Александр Стубб виступив за наявність у його країни ядерного засобу стримування.
Про це повідомляє Reuters.
“Я б почав з передумови, що ми у Фінляндії повинні мати реальний ядерний засіб стримування, і це те, що ми маємо, тому що НАТО практично дає нам три засоби стримування через наше членство”, - сказав Стубб.
Він уточнив, що перший засіб - це солдати, другий - це ракети, тобто боєприпаси, і третій – це ядерне стримування, яке йде від США.
- Великобританія вперше за вісім років випробує запуск ядерної ракети.
- США мають наміри розмістити на авіабазі Лейкенхіт у Великобританії ядерну зброю, яку вивезли звідти більше 15 років тому - в 2008 році.