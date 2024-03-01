Фінляндія повинна мати реальні сили ядерного стримування, - президент Фінляндії Стубб

Новий президент Фінляндії Александр Стубб виступив за наявність у його країни ядерного засобу стримування.

Про це повідомляє Reuters.

“Я б почав з передумови, що ми у Фінляндії повинні мати реальний ядерний засіб стримування, і це те, що ми маємо, тому що НАТО практично дає нам три засоби стримування через наше членство”, - сказав Стубб.

Він уточнив, що перший засіб - це солдати, другий - це ракети, тобто боєприпаси, і третій – це ядерне стримування, яке йде від США.