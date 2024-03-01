Дмитро Кулеба: Росію вигнали із Дунайської комісії і оштрафували за несплату внесків

1 березня Росію виключили із Дунайської комісії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, організація на своїй сотій ювілейній сесії у грудні минулого року "під час першого українського президентства вирішила, що дії Росії несумісні з Белградською конвенцією".

"Росія мала до 29 лютого вийти з організації самостійно. Проте агресорові не вистачило сміливості зробити це. В результаті, починаючи з сьогоднішнього дня, держави-члени Комісії більше не будуть офіційно визнавати свої зобов'язання перед Росією відповідно до установчої Белградської конвенції", - повідомив Кулеба на своїй сторінці у соцмережі Х.

Крім того, вперше в історії Дунайська комісія оштрафувала Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень у цій організації у березні 2022 року.

Кулеба закликав усі міжнародні організації наслідувати цей приклад та ізолювати російських дипломатів.

Що таке Дунайська комісія