Дмитро Кулеба: Росію вигнали із Дунайської комісії і оштрафували за несплату внесків

1 березня Росію виключили із Дунайської комісії.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За його словами, організація на своїй сотій ювілейній сесії у грудні минулого року "під час першого українського президентства вирішила, що дії Росії несумісні з Белградською конвенцією".
"Росія мала до 29 лютого вийти з організації самостійно. Проте агресорові не вистачило сміливості зробити це. В результаті, починаючи з сьогоднішнього дня, держави-члени Комісії більше не будуть офіційно визнавати свої зобов'язання перед Росією відповідно до установчої Белградської конвенції", - повідомив Кулеба на своїй сторінці у соцмережі Х.
Крім того, вперше в історії Дунайська комісія оштрафувала Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень у цій організації у березні 2022 року.
Кулеба закликав усі міжнародні організації наслідувати цей приклад та ізолювати російських дипломатів.
Що таке Дунайська комісія
- Це міжнародна міжурядова організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї, підписаною в Белграді 18 серпня 1948 року.
- Основними цілями діяльності є забезпечення і розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торговельних суден під прапорами усіх держав відповідно до інтересів і суверенних прав держав-учасників Бєлградської конвенції, а також зміцнення і розвиток економічних і культурних зв’язків цих держав між собою і з іншими країнами.
- Членами Дунайської комісії є Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна і Хорватія.
- Країнами-спостерігачами є Бельгія, Греція, Кіпр, Нідерланди, Туреччина, Франція, Чорногорія і Чехія.
- З 1954 року Комісія розташована у Будапешті. Офіційними мовами є німецька, російська і французька.
- Україна набула членства в організації у 1949 році. Підставою для набуття членства стала Постанова Верховної Ради Української РСР щодо ратифікації Конвенції про режим судноплавства на Дунаї від 18 лютого 1949 року.