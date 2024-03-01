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Генштаб ЗСУ: Росіяни намагалися 25 разів прорвати оборону українських військ на Новопавлівському напрямку

Запеклі бої тривають також на Авдіївському напрямку.

Генштаб ЗСУ: Росіяни намагалися 25 разів прорвати оборону українських військ на Новопавлівському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом РФ завдала 6 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснила 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Натомість Авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження військової техніки, двох артилерійських засобах, трьох пунктах управління, трьох складах боєприпасів противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 1 березня така:

  • на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;
  • на Сіверському та Слобожанському противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружба, Глухів, Волфине Сумської області; Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Прогрес Чернігівської області; Шалигине, Сваркове, Стара Гута Сумської області; Козача Лопань, Гатище, Плетенівка, Охрімівка Харківської області;
  • на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кислівка та Садове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Петропавлівка, Піщане Харківської області;
  • на Лиманському наші бійці відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Терни, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Роздолівка Донецької області;
  • на Бахмутському Сили оборони відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Богданівка та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр та Дружба Донецької області. Також, під артилерійським та мінометним вогнем, опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Часів Яр, Андріївка, Дружба Донецької області;
  • на Авдіївському відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове, Олександропіль, Архангельське, Новоолександрівка, Очеретине, Прогрес, Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Орлівка, Первомайське Донецької області;
  • на Новопавлівському під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар, Благодатне Донецької області;
  • на Оріхівському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20  населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької  області;
  • у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку, противник наступальних (штурмових) дій не вів.  Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів серед них Качкарівка, Львове, Херсон, Станіслав Херсонської області. 
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