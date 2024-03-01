Генштаб ЗСУ: Росіяни намагалися 25 разів прорвати оборону українських військ на Новопавлівському напрямку

Запеклі бої тривають також на Авдіївському напрямку.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом РФ завдала 6 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснила 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість Авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження військової техніки, двох артилерійських засобах, трьох пунктах управління, трьох складах боєприпасів противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 1 березня така: