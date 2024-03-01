Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який пропонував за гроші вплинути на прийняття рішення посадовими особами Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) при встановлення групи інвалідності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник, маючи знайомства з медиками, у серпні 2023 року обіцяв колишньому бійцю ТрО за гроші допомогти отримати ІІ групу інвалідності без фактичного проходження медкомісії.
Спочатку він називав суму у 5 тисяч доларів, згодом повідомив, що ціна послуги становить 6500 доларів.
Чоловік, якому обвинувачений обіцяв допомогти, проходив військову службу в лавах територіальної оборони в Київській області та отримав травму, пов'язану з опорно-руховим апаратом і планував оформлення документів.
Фігурант натомість повідомив, що охочих отримати групу інвалідності дуже багато, тож процес займає багато часу і намагатись оформлювати документи самостійно він не радить. Мовляв, зараз чимало людей з гіршими травмами, однак за гроші він може допомогти вирішити це питання з МСЕК.
За кілька днів обвинувачений попросив передати йому аванс – 4000 доларів. Під час отримання авансу його затримали.
Нагадаємо, у ексголови Чернігівської обласної ВЛК під час обшуку знайшли мільйон доларів. Він працював головою військово-лікарські комісії до літа 2021.