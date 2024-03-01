Зловмисник мав знайомства з медиками. Спочатку він називав суму у 5 тисяч доларів, згодом повідомив, що ціна послуги становить 6500 доларів.

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який пропонував за гроші вплинути на прийняття рішення посадовими особами Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) при встановлення групи інвалідності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник, маючи знайомства з медиками, у серпні 2023 року обіцяв колишньому бійцю ТрО за гроші допомогти отримати ІІ групу інвалідності без фактичного проходження медкомісії.

Спочатку він називав суму у 5 тисяч доларів, згодом повідомив, що ціна послуги становить 6500 доларів.

Чоловік, якому обвинувачений обіцяв допомогти, проходив військову службу в лавах територіальної оборони в Київській області та отримав травму, пов'язану з опорно-руховим апаратом і планував оформлення документів.

Фігурант натомість повідомив, що охочих отримати групу інвалідності дуже багато, тож процес займає багато часу і намагатись оформлювати документи самостійно він не радить. Мовляв, зараз чимало людей з гіршими травмами, однак за гроші він може допомогти вирішити це питання з МСЕК.

За кілька днів обвинувачений попросив передати йому аванс – 4000 доларів. Під час отримання авансу його затримали.

Нагадаємо, у ексголови Чернігівської обласної ВЛК під час обшуку знайшли мільйон доларів. Він працював головою військово-лікарські комісії до літа 2021.