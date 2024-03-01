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На Авдіївському напрямку противник збільшує інтенсивність обстрілів і має деякі локальні успіхи, – Тарнавський

Зі свого боку, Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, подекуди відновлюють втрачені позиції.

На Авдіївському напрямку противник збільшує інтенсивність обстрілів і має деякі локальні успіхи, – Тарнавський
Фото: Telegram/Zelenskiy

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський повідомив, що на Авдіївському напрямку противник збільшує інтенсивність артилерійських обстрілів, має значну перевагу в боєприпасах, нарощує чисельність штурмових груп – аж до батальйонно-тактичної групи, кидає в бій нові резерви, відтак має деякі локальні успіхи. 

Тарнавський зазначає, що при цьому оперативна обстановка є динамічною. Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, подекуди відновлюють втрачені позиції, виставляють додаткові позиції відділень, вогневі позиції, спостережні пункти.

За минулу добу на Авдіївському напрямку наші захисники й захисниці відбили 25 атак ворога, на Новопавлівському напрямку – 30, на Оріхівському напрямку – 1 атаку.

Загалом за минулу добу в операційній зоні ОСУВ “Таврія” росіяни завдали 36 авіаударів, вчинив 56 бойових зіткнень, 1074 обстріли та 118 ударів дронів-камікадзе.

Загальні втрати ворога у живій силі, вбитими і пораненими, склали 319 осіб, в озброєнні та військовій техніці – 5 танків, 13 бойових бронемашин, 2 артсистеми, 11 автомобілів, 2 засоби ППО, 3 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 278 278 БпЛА різних типів. Серед іншого, уражено ворожий бліндаж.

Нагадаємо, вранці Генштаб повідомив, що за минулу добу на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. Ворог завдав трьох ракетних та 91 авіаційних удари, здійснив 142 обстрілів із РСЗВ.

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